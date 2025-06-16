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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل مكرونة الجمبري بالصوص الأحمر… خطوة بخطوة

مكرونة الجمبري بالصوص الأحمر
مكرونة الجمبري بالصوص الأحمر
هاجر هانئ

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل مكرونة الجمبري بالصوص الأحمر، فهي من الأطباق الرئيسية التي تتميز بمذاقها الشهي و الغير تقليدي فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير مكرونة الجمبري بالصوص الأحمر

250 جرام جمبري مقشر

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة شطة مجروش

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهار كاري

1 ملعقة صغيرة اوريجانو

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

250 ج مكرونة اصابع

3 ملعقة كبيرة زبدة

1 حبة متوسطة بصل مفروم

4 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

نصف حبة فلفل حلو اخضر مفروم ناعم

ربع كوب معجون طماطم

نصف كوب كريمة سائلة

للتقديم: جبن بارميزان، بقدونس مفروم



 

طريقة تحضير مكرونة الجمبري بالصوص الأحمر

• 1.في طبق ضعي كل البهارات.

• 2.في وعاء ضعي الجمبري ونصف كمية البهارات زيت الزيتون، اتركيه جانبا ١٠ دقائق.

• 3.في قدر ضعي لتر ماء ، اضيفي ملعقة من الملح، اسلقي المكرونة، احتفظي بماء السلق

• 4.في نفس وقت سلق المكرونة، في مقلاة سخني الزبدة

• 5.قلبي ليتغير لونه، اخرجي الجمبري واتركيه جانبا

• 6.اضيفي البصل، الثوم، الزنجبيل، الفلفل وقلبي ليذبل قليلا

• 7.اضيفي بقية البهارات المعجون، نصف كوب من ماء سلق المكرونة، الكريمة، اضيفي ملح حسب الحاجة، دعيه يغلي

• 8.اضيفي المكرونة الجمبري، دعيه يغلي مرة واحدة

• 9.ضعيه في طبق التقديم وانثري بعض البقدونس والجبن.

مكرونة الجمبري طريقة عمل مكرونة الجمبري مقادير مكرونة الجمبري بالصوص الأحمر طريقة تحضير مكرونة الجمبري بالصوص الأحمر

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