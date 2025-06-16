مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي نفسك من الأمراض المرتبطة بالحرّ؟

مع تصاعد درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ويحذر الأطباء من أن الطقس الحار لا يهدد فقط الراحة اليومية، بل قد يتسبب بمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى تلف الأعضاء الحيوية، إن لم تُتخذ الاحتياطات اللازمة.

وسنرصد خلال السطور التالية مجموعة من النصائح لمواجهة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

الترطيب المستمر: أساس الوقاية

من أبرز الخطوات لحماية الجسم من أضرار الحرارة الحفاظ على ترطيبه المستمر، وينصح الأطباء بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش، حيث أن ففقدان الماء نتيجة التعرق قد يؤدي إلى الجفاف، ما يُضعف قدرة الجسم على التبريد الذاتي، كما يُفضل تناول مشروبات طبيعية تساعد على تعويض المعادن المفقودة مثل عصير الليمون أو اللبن الرائب، مع تجنب المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الكافيين أو السكر الزائد، كونها تزيد من فقدان السوائل.

تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال الذروة

تشير التوصيات الطبية إلى ضرورة تجنب الخروج من المنزل بين الساعة 12 ظهرًا و4 عصرًا، وهي أكثر الفترات حرارةً، وفي حال الاضطرار للخروج، ينبغي البحث عن مناطق مظللة والحرص على أخذ فترات راحة منتظمة داخل أماكن مغلقة أو مكيفة، ولا يجب إغفال أهمية استخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية مرتفع لتفادي الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

ارتدِ ملابس مناسبة وخفيفة

اختيار الملابس المناسبة أمر ضروري لتقليل أثر الحرارة على الجسم، ويوصي الأطباء بارتداء ملابس فضفاضة، مصنوعة من القطن أو الكتان، ذات ألوان فاتحة تعكس حرارة الشمس وتُتيح مرور الهواء، وتجنب الملابس الداكنة أو المصنوعة من ألياف صناعية، كما يُفضل ارتداء قبعة أو استخدام مظلة لحماية الرأس والوجه، إلى جانب نظارات شمسية لحماية العينين.

نظام غذائي صيفي صحي وخفيف

يؤكد الخبراء على أهمية تناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم خلال فصل الصيف، لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي والمساهمة في تبريد الجسم، تُعدّ الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال من الخيارات المثالية، إذ تساعد على الحفاظ على الرطوبة الداخلية، كما يُفضل تناول وجبات صغيرة ومتفرقة، بدلًا من وجبات دسمة أو حارة قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية ورفع حرارة الجسم، كما يُوصى بإدخال الزبادي والسلطات الطازجة ضمن الوجبات اليومية لتأثيرها المرطب والمغذي.

الوقاية مفتاح السلامة في الحر الشديد

الحر الشديد ليس فقط مصدر إزعاج، بل خطر حقيقي على الصحة، خصوصًا على كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك فالوقاية تبدأ من المنزل عبر التهوية الجيدة، وشرب الماء، وتناول الغذاء المناسب، واتباع عادات يومية بسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على سلامتك خلال موجات الحر.