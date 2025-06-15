قد تصل إلى الشلل.. تحذير خطير من مضاعفات حقن البوتوكس| تفاصيل

أطلق مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة تحذيرات شديدة بشأن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بحقن البوتوكس، بعد تسجيل 14 حالة تفاعلات خطيرة يُشتبه في ارتباطها بالتسمم الغذائي، في تطور مقلق يُسلط الضوء على ضرورة التعامل الحذر مع الإجراءات التجميلية، وذلك وفقًا لما جاء في صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

حالات تفاعلات خطيرة بعد العلاج التجميلي

أفادت السلطات الصحية أن الضحايا الأربعة عشر، وجميعهم من مقاطعتي "دورهام" و"دارلينجتون" شمال إنجلترا، أبلغوا عن أعراض غير معتادة بدأت بالظهور بعد أيام أو أسابيع من خضوعهم لحقن تجميلية، تضمنت هذه الأعراض تدليًا حادًا في الجفون، وازدواجية في الرؤية، وصعوبة في البلع، واضطرابات في النطق، وشعور عام بالخمول، ويُعتقد أن هذه التفاعلات مرتبطة بإصابة نادرة وخطيرة تُعرف باسم التسمم الغذائي (Botulism)، وهي حالة ناجمة عن السموم التي تنتجها بكتيريا Clostridium botulinum، وهي نفس السموم المستخدمة في مادة البوتوكس.

ما هو البوتوكس؟

البوتوكس هو الاسم التجاري الأكثر شهرة لمادة "توكسين البوتولينوم"، التي تُستخدم طبيًا لتقليل التجاعيد عن طريق شلّ عضلات الوجه مؤقتًا، وعلى الرغم من فعاليته وشهرته، إلا أن التعامل غير المهني أو ظروف الاستخدام غير الآمنة قد تؤدي إلى نتائج صحية كارثية.

التحقيقات جارية.. ولكن لا دليل على تلوث المنتج

أوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تلوث المنتج المستخدم في الحقن، والذي يُعد أحد أبرز عوامل الخطورة المؤدية إلى التسمم الغذائي، وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة بالتعاون مع الشركة المصنّعة، ودعت الوكالة الأطباء والمراكز الصحية إلى الحذر، والنظر في احتمالية التسمم الغذائي عند ظهور أي أعراض عصبية أو عضلية على المرضى بعد العلاج التجميلي، وذلك لضمان سرعة التدخل وتقديم العلاج المناسب، والذي يشمل غالبًا مضادات السموم.

تصريحات صحية رسمية: التسمم نادر لكن خطير

أكدت الدكتورة "جوان دارك"، مستشارة حماية الصحة في هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة، أن التسمم الغذائي حالة نادرة، لكنها خطيرة للغاية وقد تكون مهددة للحياة إن لم تُعالج على الفور، وشددت على ضرورة اللجوء إلى قسم الطوارئ في حال ظهور أعراض مثل تدلي الجفن، أو صعوبة البلع، أو اضطراب النطق، خاصة بعد تلقي علاج تجميلي.

موقف الشركة المصنعة وتعاونها مع السلطات

في بيان رسمي، أفادت الشركة المصنعة للبوتوكس بأنها على علم بالتقارير المتداولة حول إصابات محتملة بالتسمم الغذائي في مقاطعة دورهام ودارلينجتون، وأكدت التزامها الكامل بالتعاون مع السلطات الصحية لتحديد الأسباب الحقيقية للحالات المسجلة.

كما صرّحت "أماندا هيلي"، مديرة الصحة العامة في مقاطعة دور هام، أن السلطات تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار أية إصابات أخرى.

دعوات متكررة لضبط قطاع التجميل

رغم أن البوتوكس يُعد آمنًا عند استخدامه من قِبل مختصين معتمدين، فإن الاستخدام الخاطئ أو في بيئات غير مرخصة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل ضعف العضلات أو صعوبة التنفس أو البلع، ما قد يفضي في الحالات القصوى إلى الشلل أو الوفاة، وتؤكد التقارير الطبية أن معدل الوفاة في حالات التسمم الغذائي يمكن أن يصل إلى 10% في حال تأخرت الرعاية الطبية، ولهذا السبب يطالب الخبراء في المملكة المتحدة منذ سنوات بضرورة تشديد الرقابة وتنظيم سوق التجميل، خاصة أن كثيرًا من الحشوات وحقن البوتوكس تُجرى من قِبل أشخاص غير مؤهلين قانونيًا ولا يخضعون لأي تنظيم فعلي.