أكثر من 20 جنيها| انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

تعتبر الدواجن من مصادر الغذاء المهمة لدى الكثير من الشعب المصري، لما تتميز به من مذاق شهي وفوائد غنية وأسعار مناسبة مقارنةً بمصادر البروتين الأخرى.

لذلك فإن التعرف اليومي على أسعار الفراخ، يُعد أمرًا ضروريًا للمستهلكين، لما له من أثر مباشر على القرارات الشرائية لدى نسبة كبيرة من المواطنين.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الدواجن وطبق البيض، وذلك وفقًا لما جاء في أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025.

أسعار الفراخ

انخفض سعر الفراخ البيضاء ليتراوح بين 65 جنيهًا إلى 66 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الجمهور في المنافذ والأسواق بسعر يتراوح بين 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا للكيلو بعدما تخطت في الأيام السابقة حاجز الـ 90 جنيه.

استقرت الفراخ الساسو عند سعر يتراوح بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها إلى الجمهور المستهلك بسعر يتراوح بين 102 جنيهًا إلى 103 جنيهًا.

استقر سعر الفراخ البلدي بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو، لتباع في المنافذ المختلفة وتصل إلى الجمهور بسعر يتراوح بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

انخفض سعر فراخ الأمهات لتصل إلى 60 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها في المنافذ للمستهلكين بسعر 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 25 جنيهًا إلى 32 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 18 جنيهًا إلى 18.5 جنيهًا.

استقر سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

استقر ايضًا سعر الكتكوت الساسو بيور بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

انخفض بشكل ملحوظ الكتكوت البلدي الحر ليتراوح سعره بين 4.25 جنيهات إلى 4.75 جنيهات.

أسعار البط

انخفض سعر كتكوت بط فرنساوي، عمر (يوم) ليتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

انخفض سعر كتكوت بط مسكوفي، عمر (يوم) ليتراوح بين 24 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

كتكوت بط مولار، عمر (يوم) سجل سعر يتراوح بين 18 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.

انخفض سعر لحم البط البلدي ليتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر لحم البط الفرنساوي بين 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.

سجل لحم البط المسكوفي سعر يتراوح بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو

استقر سعر لحم البط البغالي بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر لحم بط مولار ليتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم الرومي

سجل لحم الرومي الأبيض سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.

جاء سعر لحم الرومي الأسمر ليتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار كرتونة البيض