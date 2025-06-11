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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أكثر من 20 جنيها| انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

أكثر من 20 جنيهًا| انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025
أكثر من 20 جنيهًا| انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025
ولاء خنيزي

تعتبر الدواجن من مصادر الغذاء المهمة لدى الكثير من الشعب المصري، لما تتميز به من مذاق شهي وفوائد غنية وأسعار مناسبة مقارنةً بمصادر البروتين الأخرى.

لذلك فإن التعرف اليومي على أسعار الفراخ، يُعد أمرًا ضروريًا للمستهلكين، لما له من أثر مباشر على القرارات الشرائية لدى نسبة كبيرة من المواطنين.

 ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الدواجن وطبق البيض، وذلك وفقًا لما جاء في أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025.

أسعار الفراخ

  • انخفض سعر الفراخ البيضاء ليتراوح بين 65 جنيهًا إلى 66 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الجمهور في المنافذ والأسواق بسعر يتراوح بين 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا للكيلو بعدما تخطت في الأيام السابقة حاجز الـ 90 جنيه.
  • استقرت الفراخ الساسو عند سعر يتراوح بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها إلى الجمهور المستهلك بسعر يتراوح بين 102 جنيهًا إلى 103 جنيهًا.
  • استقر سعر الفراخ البلدي بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو، لتباع في المنافذ المختلفة وتصل إلى الجمهور بسعر يتراوح بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.
  • انخفض سعر فراخ الأمهات لتصل إلى 60 جنيهًا للكيلو، ليتم بيعها في المنافذ للمستهلكين بسعر 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

  • تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين  25 جنيهًا إلى 32 جنيهًا.
  • تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 18 جنيهًا إلى 18.5 جنيهًا.
  • استقر سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • استقر ايضًا سعر الكتكوت الساسو بيور بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • انخفض بشكل ملحوظ الكتكوت البلدي الحر ليتراوح سعره بين 4.25 جنيهات إلى 4.75 جنيهات.

أسعار البط

  • انخفض سعر كتكوت بط فرنساوي، عمر (يوم) ليتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
  • انخفض سعر كتكوت بط مسكوفي، عمر (يوم) ليتراوح بين 24 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.
  • كتكوت بط مولار، عمر (يوم) سجل سعر يتراوح بين 18 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.
  • انخفض سعر لحم البط البلدي ليتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر لحم البط الفرنساوي بين 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • سجل لحم البط المسكوفي سعر يتراوح بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو
  • استقر سعر لحم البط البغالي بين 89 جنيهًا إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • انخفض سعر لحم بط مولار ليتراوح بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار لحم الرومي

  •  سجل لحم الرومي الأبيض سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  •  جاء سعر لحم الرومي الأسمر ليتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو. 

أسعار كرتونة البيض 

  • انخفض سعر كرتونة البيض (الأحمر) لتتراوح بين 108 جنيهًا إلى 113 جنيهًا، لتصل في المنافذ والاسواق إلى الجمهور المستهلك بسعر يتراوح بين 118 جنيهًا إلى 123 جنيهًا.
  • سجلت كرتونة البيض (الأبيض) سعر يتراوح بين 103 جنيهًا إلى 108 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في المنافذ والأسواق بسعر يتراوح بين 113 جنيهًا إلى 118 جنيهًا.
الفراخ أسعار الفراخ أسعار الفراخ اليوم أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 أسعار الدواجن

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