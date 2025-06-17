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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.. الطقس اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.. الطقس اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.. الطقس اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
ولاء خنيزي

يُلاحظ عدد كبير من المواطنين تحسن درجات الحرارة في تلك الأيام ، حيث أشار البيان اليومي الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث سيكون الطقس مائل الحرارة نهارًا، مع وجود فرص لسقوط الأمطار في بعض المناطق على فترات متقطعة، هذا بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الانحاء، وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

طقس مائل الحرارة

جاء في البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي  الصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة

نوه البيان عن استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الانحاء وذلك من الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 إلى الأحد الموافق 22 يونيو 2025. وفيما يخص الشبورة المائية فقد أوضح البيان وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص سقوط الامطار ونشاط للرياح 

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء 17 يونيو على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، كما ذكر البيان وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر 

بينما البحر المتوسط ستكون حالته معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية، ستكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 

  • القاهرة الكبرى: العظمى 34 والصغرى 22، وستكون الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 33 والصغرى 21، وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20، وستكون الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 32 كم/س، وستكون غائم جزئي.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 والصغرى 22، سيكون هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وستكون الرياح معتدلة ويصل سرعتها إلى 28 كم/س، وستكون السحب غائم جزئي.
  • سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر: العظمى 37 والصغرى 26، وستكون الرياح نشطة ويصل سرعتها إلى 34 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20، وستكون الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب مشمس.
  • جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25، وستكون الرياح نشطة أحيانًا ويصل سرعتها إلى 30 كم/س، وستكون السحب مشمس.
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