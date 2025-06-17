كيف تحافظين على بشرتك في فصل الصيف؟

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف والتهيج وظهور البقع. ولتجنب هذه المشكلات، إليكِ خطوات بسيطة تساعدكِ على الحفاظ على نضارة بشرتك في الصيف:

استخدمي واقي الشمس يوميًا

ضعي واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن 30 قبل الخروج من المنزل، حتى في الأيام الغائمة. وكرري استخدامه كل ساعتين إذا كنتِ في الخارج.

احرصي على الترطيب المنتظم

استخدمي مرطبًا خفيف القوام يناسب بشرتك، ويفضّل أن يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة.

اشربي كميات كافية من الماء

الماء هو سر جمال البشرة. احرصي على شرب 8 أكواب يوميًا على الأقل للحفاظ على ترطيب الجلد من الداخل.

نظافة البشرة ضرورية

نظّفي بشرتك صباحًا ومساءً بغسول مناسب لطبيعتها. وتجنّبي الإفراط في الغسل حتى لا تفقَد بشرتك زيوتها الطبيعية.

تجنبي أشعة الشمس في أوقات الذروة

حاولي ألا تتعرضي للشمس بين الساعة 10 صباحًا و4 عصرًا، وارتدي قبعة أو نظارات شمسية للحماية الإضافية.

تناول أطعمة مفيدة للبشرة

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء والفيتامينات، مثل البطيخ، الخيار، الجزر، والطماطم.

قشّري بشرتك بلطف أسبوعيًا

التقشير يزيل خلايا الجلد الميتة ويساعد البشرة على التنفس، لكن يجب أن يكون بلطف وبدون فرك قوي.

اختاري مستحضرات خفيفة

يفضل استخدام مكياج خفيف في الصيف، أو الاستغناء عنه نهائيًا في الأيام العادية لتتنفس البشرة بحرية.



