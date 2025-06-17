أمير هشام: ملف السعيد ما زال معلقا داخل الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك لم يتم حسم ملف التجديد حتى الآن ولازال الأمر معلقًا حتى الآن، واللاعب يعاني من آلام في الظهر وهو موجود في ألمانيا للاطمئنان على الإصابة.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: ميدو يريد التعاقد مع الحارس محمد أبوجبل بعد انتهاء عقده مع نادي البنك الأهلي، لكن أعضاء لجنة التخطيط يرون أنه من الأفضل البحث عن حارس شاب للتواجد مع محمد عواد ومحمد صبحي.

وأضاف: الزمالك قام بتسديد القسط الأخير لنادي الاتحاد المنيستري والذي يُقدر بحوالي 300 ألف دولار. وهناك غرامة تأخير تصل لـ 25 ألف دولار.