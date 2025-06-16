الزمالك يتحرك لحسم ملف عبد الله السعيد.. والقرار بعد عودته من ألمانيا

تسلّم جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، ملف تجديد عقد عبد الله السعيد، نجم الفريق، والذي انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يعقد إدوارد جلسة حاسمة مع السعيد فور عودته من ألمانيا، حيث يتواجد اللاعب حاليًا في رحلة علاجية.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع السعيد على التجديد، إلا أن بعض التعديلات في بنود الاتفاق عطّلت توقيع العقود بشكل نهائي.

وفي الوقت ذاته، تلقى السعيد عدة عروض محلية، يدرسها حاليًا تحسبًا لعدم تجديد تعاقده، رغم تأكيده المستمر على منح الزمالك الأولوية في حال تم الاتفاق.

جون إدوارد يتولى الآن مهمة التفاوض النهائي مع عبد الله السعيد، على أمل التوصل لاتفاق رسمي يُبقي اللاعب ضمن صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.