خاص| الزمالك يقرر صرف مكافأة الرمادي.. وعروض سعودية للمدير الفني

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"صدى البلد"، أنه سيتم منح أيمن الرمادى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قيمة عقده الذى أبرمه لمدة شهر واحد، والتى تبلغ مليون جنيه.

وقال المصدر إن مجلس إدارة النادي يستعد لـ صرف مبلغ مليون جنيه لـ أيمن الرمادي، كمكافأة تتويجه بلقب كأس مصر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا المبلغ بحسب بنود التعاقد المبرم مع النادى والذى ينص على منحه مليون جنيه مكافأة حال التتويج بكأس مصر، إلى جانب راتب شهري بنفس القيمة، أى أن الرمادى سيحصل على مبلغ 2 مليون جنيه خلال فترة تواجده، وتم صرف راتبه المقدر بمليون جنيه.

ومن المقرر أن يغادر أيمن الرمادى قيادة الفريق الكروي خلال الموسم القادم، وفق المشاهد التى نراها.

وتحدث أيمن الرمادي، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من الاستمرار في قيادة الفريق الأبيض أو رحيله بعد انتهاء الموسم المنقضي.

وكتب "الرمادي"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على الرغم من حبي واحترامي لكل جمهور الزمالك من أصغر طفل زملكاوي لأكبر رجل شاب في حب الزمالك هذا النادي تحبه وتحب جمهوره حبًا من القلب".

وتابع: "وعلى الرغم من ارتباطي العاطفي بكل ما هو زملكاوي، إلا أنه ليس كما يُشاع أنني أنتظر قرار الإدارة تجديد من عدمه لتحديد وجهتي، فأنا محترف ولا أتعامل بشكل هاوٍ".

وأضاف: "شرف لي أنني دربت الزمالك وأحببت جمهوره بشكل عجيب وسريع، وأعتبرها فترة مهمة وجميلة في حياتي، إلا أنني لست كما يظن البعض منتظر قرار معين لتحديد وجهتي".

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه، عقب فوزه على نظيره بيراميدز، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة.

وتلقى "الرمادي" عرضًا من أحد الأندية السعودية الهابطة مؤخرًا إلى دوري الدرجة الثانية السعودي "دوري يلو" لتولي القيادة الفنية للفريق السعودي في الموسم الجديد.

يذكر أن الموسم المنقضي شهد هبوط 3 فرق، وهي: الرائد والعروبة والوحدة إلى دوري يلو.