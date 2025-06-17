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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر يكشف مصير عبدالله السعيد في الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
منتصر الرفاعي

لا يزال ملف تجديد نجم الزمالك عبدالله السعيد، تعاقده مع الابيض هو حديث الساعة داخل نادي الزمالك، بعد انتهى تعاقد اللاعب رسميًا مع النادي، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية.

 وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء لـ "صدي البلد"، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أبدى رفضه القاطع لفكرة تجديد عقد عبد الله السعيد، مشددًا خلال أحد الاجتماعات على ضرورة "خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق"، في إشارة إلى توجه النادي لتجديد دماء الفريق بالعناصر الشابة.

وأشار المصدر، "إلى أن اللاعب إذا لم يوافق على شروط الزمالك بشأن التجديد، فعلى الإدارة "توجيه الشكر له"، والاكتفاء بالفترة التي قضاها بقميص الأبيض".

وقال المصدر، “إن هناك أصواتاً تطالب بتجديد عقد عبد الله السعيد، وترى أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف الفريق”.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه اللاعب عقد جلسة حاسمة مع مسؤولي النادي فور عودته من الإجازة التي يقضيها حاليًا خارج مصر، لحسم مستقبله بشكل نهائي.

وتنتظر إدارة نادي الزمالك عودة عبد الله السعيد من ألمانيا، لفتح ملف تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

كانت إدارة الزمالك توصلت فى أكثر من مرة لاتفاق مع عبد الله السعيد على التجديد، إلا أن تعديل بعض الاتفاقات أدى لتعطل الملف ولم يتم حسم تجديد عبد الله للزمالك.

ويمتلك عبد الله السعيد عدة عروض محلية ويقوم اللاعب فى الوقت الحالى بدراستها بشكل جدى، تحسبًا لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك، لاسيما وأن اللاعب يمنح الأولوية للقلعة البيضاء.

عبدالله السعيد الزمالك نادي الزمالك مجلس ادارة الزمالك

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