قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ناقشنا مع صربيا زيادة التبادل التجاري والرحلات بين البلدين
الطاقة الذرية تثير القلق حول تأثيرات مباشرة لقاعة التخصيب في مفاعل نطنز
وزير الخارجية الإيراني يحذر من تسبب إسرائيل في حرب كبرى
رئيس الوزراء: قمنا بحزمة من الإصلاحات التشريعية لتيسير بيئة الأعمال
سعد سمير يوجه رسالة قاسية لـ تريزيجيه: مش مطلوب تظهر إنك نجم
في ذكرى وفاته.. مركز الأزهر يقدم تعريفًا بسيرة إمام الدعاة الشيخ الشعراوي
مصر أرض الفرص الواعدة.. مدبولي يوجه رسالة للمستثمرين
بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
مدبولي يؤكد اتفاق مصر وصربيا على إلغاء الرسوم الجمركية وتعزيز بيئة الأعمال
رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع التربية والتعليم.. سجل الآن
الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
دعاء قضاء الحاجة الذى أوصى به الشيخ الشعراوي.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

8 صفقات محلية على رادار الزمالك فى الميركاتو الصيفي

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

دخل عدد من لاعبي الدوري المصري في اهتمامات مسؤولي نادي الزمالك، حيث بلغ عددهم 8 لاعبين، لدعم مختلف المراكز  في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة مثل حراسة المرمى، الهجوم، والدفاع.

وتشمل قائمة اللاعبين المستهدفين كلا من، محمد علي حمودي ومحمد أشرف بن شرقى لاعبا المحلة، وثلاثى بيراميدز محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو ومحمود صابر، محمد علاء حارس الجونة، بالإضافة إلى ثنائي فاركو ياسين مرعى و أحمد شريف.

وفي نفس السياق.. طلب الزمالك من فاركو ضم مرعى وشريف ويتبقى الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقتين، خاصة أن اللاعبين مرتبطان بعقود مع فاركو، حيث يستمر عقد ياسين مرعى وأحمد شريف لنهاية الموسم المقبل، وبالتالي تكون المفاوضات عن طريق فاركو.

كما دخل الزمالك فى مفاوضات مع محمد أشرف بن شرقي ومحمد بن حمودة لاعبا المحلة، وتواصل الزمالك مع نظرائهم بالمحلة لضم اللاعبين، في ظل تألقهما مع الفريق، ورحب اللاعبان بالانتقال للزمالك، على أن يكون الرحيل من خلال المحلة.

ومن بين اللاعبين فى دائرة المرشحين للزمالك محمد علاء حارس الجونة، حيث دخل الزمالك فى مفاوضات قوية مع نظرائهم بنادى الجونة لضم محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك الدخول فى مفاوضات لضم ثلاثى بيراميدز زلاكة وصابر وبوبو.

الراحلين من نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واشار المصدر لـ “صدى البلد” ، إلى أن رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق الأبيض وهم محمد حمدي، بعد انتهاء إعارته من نادي إنبي، وقرر مسؤولو الأبيض عدم تفعيل بند شرائه من النادي البترولي، كما رحل التونسي حمزة المثلوثي، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضي، ولم يحسم مسؤولو القلعة البيضاء قرارهم بشأن تجديد عقد اللاعب من عدمه.

وأضاف المصدر، كما رحل محمد عبدالشافي، الذي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وفسخ نادي الزمالك التعاقد مع الثنائي السنغالي سيدي ندايي، والمدافع الغيني جيفرسون كوستا، وذلك بعد فشلهما في إثبات جدارتهما مع الفريق في الموسم المنقضي.

مصير سيف الجزيرى وأحمد الجفالى في الزمالك

حسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.

وجاء الاستقرار على تسويق الثنائى التونسى لإفساح مكان للاعبين أجانب فى الفريق من المقرر التعاقد معهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي البدء فى تسويق الجزيرى فى ظل تراجع مستواه مع الفريق الفترة الأخيرة، وفيما يخص الجفالى فيعانى من إصابة العضلة الأمامية بعد إصابته بالخلفية أيضا، وفى الفترة الحالية يحتاج إلى متابعة دقيقة، ويخضع للفحوصات فى تونس على هامش الإجازة التى حصل عليها من النادى بعد نهاية الموسم.

الدوري المصري مسؤولي نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك محمد علي حمودي محمود زلاكة محمد رضا بوبو محمود صابر محمد علاء حارس الجونة ياسين مرعى أحمد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

موعد رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية للحكومي والخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

بعد قرار الحكومة بشأن تخفيف الأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات

بعد قرار الحكومة بشأن الكهرباء رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمولات

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17-6-2025

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | لابتوبات ثورية بتصاميم فريدة وتسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق هاتف Poco F7

هاتف T1 بداية

ترامب موبايل.. هاتف جديد يصل بسعر 499 دولارا

اوبل كورسا إم سيات ليون 2025

اوبل كورسا أم سيات ليون 2025.. أيهما أفضل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي | شاهد حيل تخلّصك من التوتر في الثانوية العامة.. نصائح لتخلص الجسم من الرائحة الكريهة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

إزالة شدة خشبية مخالفة بشنبارة الميمونة و19 حالة تعد بالشرقية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

في موسمه.. تعرف على فوائد التين الشوكي

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

عيوب خطيرة في أغلى سيارة لامبورجيني سعرها 250 ألف دولار

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد