8 صفقات محلية على رادار الزمالك فى الميركاتو الصيفي

دخل عدد من لاعبي الدوري المصري في اهتمامات مسؤولي نادي الزمالك، حيث بلغ عددهم 8 لاعبين، لدعم مختلف المراكز في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة مثل حراسة المرمى، الهجوم، والدفاع.

وتشمل قائمة اللاعبين المستهدفين كلا من، محمد علي حمودي ومحمد أشرف بن شرقى لاعبا المحلة، وثلاثى بيراميدز محمود زلاكة ومحمد رضا بوبو ومحمود صابر، محمد علاء حارس الجونة، بالإضافة إلى ثنائي فاركو ياسين مرعى و أحمد شريف.

وفي نفس السياق.. طلب الزمالك من فاركو ضم مرعى وشريف ويتبقى الاتفاق على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقتين، خاصة أن اللاعبين مرتبطان بعقود مع فاركو، حيث يستمر عقد ياسين مرعى وأحمد شريف لنهاية الموسم المقبل، وبالتالي تكون المفاوضات عن طريق فاركو.

كما دخل الزمالك فى مفاوضات مع محمد أشرف بن شرقي ومحمد بن حمودة لاعبا المحلة، وتواصل الزمالك مع نظرائهم بالمحلة لضم اللاعبين، في ظل تألقهما مع الفريق، ورحب اللاعبان بالانتقال للزمالك، على أن يكون الرحيل من خلال المحلة.

ومن بين اللاعبين فى دائرة المرشحين للزمالك محمد علاء حارس الجونة، حيث دخل الزمالك فى مفاوضات قوية مع نظرائهم بنادى الجونة لضم محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك الدخول فى مفاوضات لضم ثلاثى بيراميدز زلاكة وصابر وبوبو.

الراحلين من نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واشار المصدر لـ “صدى البلد” ، إلى أن رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق الأبيض وهم محمد حمدي، بعد انتهاء إعارته من نادي إنبي، وقرر مسؤولو الأبيض عدم تفعيل بند شرائه من النادي البترولي، كما رحل التونسي حمزة المثلوثي، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضي، ولم يحسم مسؤولو القلعة البيضاء قرارهم بشأن تجديد عقد اللاعب من عدمه.

وأضاف المصدر، كما رحل محمد عبدالشافي، الذي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وفسخ نادي الزمالك التعاقد مع الثنائي السنغالي سيدي ندايي، والمدافع الغيني جيفرسون كوستا، وذلك بعد فشلهما في إثبات جدارتهما مع الفريق في الموسم المنقضي.

مصير سيف الجزيرى وأحمد الجفالى في الزمالك

حسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.

وجاء الاستقرار على تسويق الثنائى التونسى لإفساح مكان للاعبين أجانب فى الفريق من المقرر التعاقد معهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي البدء فى تسويق الجزيرى فى ظل تراجع مستواه مع الفريق الفترة الأخيرة، وفيما يخص الجفالى فيعانى من إصابة العضلة الأمامية بعد إصابته بالخلفية أيضا، وفى الفترة الحالية يحتاج إلى متابعة دقيقة، ويخضع للفحوصات فى تونس على هامش الإجازة التى حصل عليها من النادى بعد نهاية الموسم.