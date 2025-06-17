مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء.. مصدر يكشف عن الراحلين من نادي الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واشار المصدر لـ “صدى البلد” ، إلى أن رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق الأبيض وهم محمد حمدي، بعد انتهاء إعارته من نادي إنبي، وقرر مسؤولو الأبيض عدم تفعيل بند شرائه من النادي البترولي، كما رحل التونسي حمزة المثلوثي، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضي، ولم يحسم مسؤولو القلعة البيضاء قرارهم بشأن تجديد عقد اللاعب من عدمه.

وأضاف المصدر، كما رحل محمد عبدالشافي، الذي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وفسخ نادي الزمالك التعاقد مع الثنائي السنغالي سيدي ندايي، والمدافع الغيني جيفرسون كوستا، وذلك بعد فشلهما في إثبات جدارتهما مع الفريق في الموسم المنقضي.

مصير سيف الجزيرى وأحمد الجفالى في الزمالك

حسم مسئولو نادى الزمالك مصير الثنائى التونسى سيف الجزيرى وأحمد الجفالى لاعبى الفريق فى الموسم الجديد، بعد أن أوصت لجنة التخطيط بتسويق الثنائى فى الصيف.

وجاء الاستقرار على تسويق الثنائى التونسى لإفساح مكان للاعبين أجانب فى الفريق من المقرر التعاقد معهم بالانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتى البدء فى تسويق الجزيرى فى ظل تراجع مستواه مع الفريق الفترة الأخيرة، وفيما يخص الجفالى فيعانى من إصابة العضلة الأمامية بعد إصابته بالخلفية أيضا، وفى الفترة الحالية يحتاج إلى متابعة دقيقة، ويخضع للفحوصات فى تونس على هامش الإجازة التى حصل عليها من النادى بعد نهاية الموسم.

موقف عبدالله السعيد

لا يزال ملف تجديد نجم الزمالك عبدالله السعيد، تعاقده مع الابيض هو حديث الساعة داخل نادي الزمالك، بعد انتهى تعاقد اللاعب رسميًا مع النادي، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء لـ "صدي البلد"، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أبدى رفضه القاطع لفكرة تجديد عقد عبد الله السعيد، مشددًا خلال أحد الاجتماعات على ضرورة "خفض معدل الأعمار السنية داخل الفريق"، في إشارة إلى توجه النادي لتجديد دماء الفريق بالعناصر الشابة.

وأشار المصدر، "إلى أن اللاعب إذا لم يوافق على شروط الزمالك بشأن التجديد، فعلى الإدارة "توجيه الشكر له"، والاكتفاء بالفترة التي قضاها بقميص الأبيض".

وقال المصدر، “إن هناك أصواتاً تطالب بتجديد عقد عبد الله السعيد، وترى أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف الفريق”.