برشلونة يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع نيكو ويليامز.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع نيكو ويليامز.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع فيسبوك: "برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع نيكو ويليامز، وسيوقع على عقد حتى صيف 2031".



عاد نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو الشاب، ليتصدر دائرة اهتمامات برشلونة من جديد، بعدما أبدى رئيس النادي، خوان لابورتا، حماسًا متجددًا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن لابورتا، الذي كان قد استبعد الصفقة سابقًا لأسباب فنية ومالية، غيّر موقفه في أعقاب مبادرة شخصية من ويليامز، حيث بادر اللاعب بالتواصل المباشر مع النادي الكتالوني، معربًا عن رغبته في ارتداء قميص برشلونة، قبل أن يدخل في مفاوضات متقدمة مع أندية كبرى أبرزها بايرن ميونخ وآرسنال.

وترى إدارة برشلونة أن التوليفة الهجومية بين ويليامز ولامين يامال قد تفتح آفاقًا واعدة لمشروع فني طويل الأمد، يجمع بين السرعة والمهارة والشباب، ما يعزز جاذبية الفريق فنيًا وجماهيريًا.