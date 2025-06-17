حماس لابورتا يقرب ويليامز من برشلونة

عاد نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو الشاب، ليتصدر دائرة اهتمامات برشلونة من جديد، بعدما أبدى رئيس النادي، خوان لابورتا، حماسًا متجددًا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن لابورتا، الذي كان قد استبعد الصفقة سابقًا لأسباب فنية ومالية، غيّر موقفه في أعقاب مبادرة شخصية من ويليامز، حيث بادر اللاعب بالتواصل المباشر مع النادي الكتالوني، معربًا عن رغبته في ارتداء قميص برشلونة، قبل أن يدخل في مفاوضات متقدمة مع أندية كبرى أبرزها بايرن ميونخ وآرسنال.

وترى إدارة برشلونة أن التوليفة الهجومية بين ويليامز ولامين يامال قد تفتح آفاقًا واعدة لمشروع فني طويل الأمد، يجمع بين السرعة والمهارة والشباب، ما يعزز جاذبية الفريق فنيًا وجماهيريًا.

ورغم أن اهتمام اللاعب بالانتقال إلى برشلونة ليس وليد اللحظة، فإن الاجتماع الأخير الذي جمع وكيله، فيليكس تاينتا، بالمدير الرياضي ديكو، أسهم في إزالة عدد من العقبات المالية، مما زاد من وتيرة النقاشات داخل أروقة النادي.

وأكدت مصادر من داخل برشلونة أن عددًا من لاعبي الفريق، ممن زاملوا ويليامز في منتخب إسبانيا خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية، نقلوا إلى لابورتا رغبة اللاعب الجادة في الانضمام، ما أضفى بُعدًا إنسانيًا وشخصيًا على الصفقة المحتملة.

ويحظى نيكو بدعم واسع داخل الجهاز الفني والدائرة الرياضية للنادي، حيث يُنظر إليه كأحد المواهب التي تتماشى مع سياسة برشلونة في بناء فريق شاب وطموح، قادر على المنافسة والاستمرارية لسنوات مقبلة.