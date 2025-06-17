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سعد سمير يوجه رسالة قاسية لـ تريزيجيه: مش مطلوب تظهر إنك نجم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعد سمير يوجه رسالة قاسية لـ تريزيجيه: مش مطلوب تظهر إنك نجم

سعد سمير
سعد سمير
القسم الرياضي

وجه سعد سمير لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي رسالة قوية لـ محمود حسن تريزيجيه نجم المارد الأحمر بعد ركلة الجزاء الضائعة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر برنامج «اللعيب»: "فخورون بتواجد النادي الأهلي في أمريكا ومشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكمل : الفريق قدم شوطا مميزا جدا، والعيب الوحيد إنه لم يتم تسجيل هدف وسط سيطرة الأحمر على مجريات الأمور.


وتابع: بدنيًا تراجعنا في الشوط الثاني وده طبيعي ويجب التعلم من خطأنا ونستغل الفرص دائما والأهلي تحضر بشكل قوي للبطولة بعد الصفقات والتعاقدات الكبيرة.

وأضاف: تريزيجيه المفروض إنه كابتن وشخص كبير ولعيب محترم والتصرف اللي حصل ده مش شخصيته، هي بس دي نقطة حماس وفخ اللاعيبة ممكن تقع فيه.

وأكمل: ورسالته له إنه ليس مطالب بإظهار نجوميته، والكل يعلم إنه مميز والنادي الأهلي تعاقد معه لمساعدة المجموعة وليس العكس.

الأهلي النادي الأهلي اخبار الأهلي فريق الأهلي سعد سمير

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