مصطفي فتحي يعود لحسابات الزمالك

عاد مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لحسابات مسؤولي نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد مصطفى فتحي مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل، ويفكر مسؤولو الزمالك في التقدم بعرض رسمي لنادي بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بنادي الزمالك جلسة مع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف المدير الفني، بجانب ملفات الصفقات الجديدة التي يسعى النادي للتعاقد معها في الموسم المقبل، وتحديد اللاعبين الراحلين عن النادي ليتم تسويقهم أو الاستفادة منهم في صفقات تبادلية