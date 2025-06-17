الطيب: تريزيجيه لا يجب أن يُقيَّد بأدوار دفاعية.. والفارق البدني مع بالميراس "كبير جدًا"

وجّه الناقد الرياضي أحمد الطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، نصيحة الي الجهاز الفني للنادي الاهلي بشأن اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، مطالبًا بإعفائه من الأدوار الدفاعية والتركيز على الاستفادة من قدراته الهجومية.

وقال الطيب عبر حسابه الشخصي فيس بوك :نصيحة لوجه الله.. فرّغوا تريزيجيه للواجبات الهجومية فقط! هو الأكثر والأفضل في المحاولات والوصول والتهديد واللعب المباشر تجاه مرمى المنافس في المباراة الأخيرة أمام ميسي!"

وأضاف:لا تخسروه في أدوار دفاعية يمكن لأي لاعب آخر القيام بها بسهولة."

وفي ملاحظة وصفها بـ"الهامة"، أشار الطيب إلى وجود فارق بدني كبير بين لاعبي الأهلي وفريق بالميراس البرازيلي، موضحًا أن: "متوسط عمر لاعبي الأهلي 28 سنة، بينما يبلغ متوسط أعمار لاعبي بالميراس 19 سنة."

واختتم رسالته بتحذير مباشر:"الفارق البدني كبير.. خلّي بالك، وامسك نفسك!".