حكم نسائي أمريكي يدير قمة العين ويوفنتوس في افتتاح مشوار الفريق الإماراتي بمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين طاقم تحكيم نسائي بالكامل من الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة المواجهة المرتقبة بين العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة.

وتقود الأمريكية توري بينسو صافرة اللقاء كحكم ساحة رئيسي، بمساعدة بروك مايو وكاثرين نيسبيت، فيما يتولى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا مهمة الحكم الرابع.

ويستهل العين مشواره في البطولة بمواجهة صعبة أمام بطل إيطاليا يوم 19 يونيو الجاري، ضمن مجموعة تضم إلى جانبه كلًا من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي، حيث يصطدم بأسماء ثقيلة في عالم الكرة العالمية. وتقام المباراة في الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

ويستكمل العين جدول مواجهاته بلقاء مانشستر سيتي يوم 23 يونيو، فيما يختتم دور المجموعات بمواجهة عربية خالصة أمام الوداد المغربي يوم 26 يونيو في العاشرة مساءً.

قائمة العين الإماراتي في كأس العالم للأندية

أعلن الجهاز الفني للعين قائمته النهائية للمشاركة في البطولة، والتي ضمت 33 لاعبًا يتقدمهم الدولي المصري رامي ربيعة، في ظل مزيج من الخبرات العربية والدولية، خاصة في خطي الدفاع والوسط.

حراسة المرمى: خالد عيسى، روي باتريسيو، حسن ساني، فيداد الباسيك.

خط الدفاع: رامي ربيعة، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، يحيى عبد الخالق، مارسيل راتنيك، خالد الهاشمي، ميشيل درامان، أمادو نيانج، إيريك يورجينس، أديس ياسيتش، فاكوندو زابالا.

خط الوسط: بارك يونج وو، جوشو أودو، يحيى نادر، عبد الكريم تراوري، ماتياس بالاسيوس، محمد عباس، حازم عباس، اليخاندرو كاكو، هاليرو ساركي، ماتياس سيجوفيا، ماتيو سنابريا، محمد عوض الله، جانتاس سانتوس، نسيم الشاذلي.

خط الهجوم: جوسنا أبيانفي، حسين رحيمي، سفيان رحيمي، كودجو لابا.

يأمل العين في تجاوز مرحلة المجموعات والعبور إلى الأدوار الإقصائية، معتمدًا على خبرة لاعبيه ومساندة جماهيره، رغم صعوبة المجموعة التي وصفها المتابعون بأنها "مجموعة الموت" نظراً لقوة الأندية المنافسة.