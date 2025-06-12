خالد الغندور يعلّق على تراجع منتخب مصر في تصنيف «فيفا» | ماذا قال؟

علّق الإعلامي خالد الغندور على تراجع المنتخب الوطني في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

"منتخب مصر يتراجع مركزين في التصنيف العالمي، ويصبح في المركز 34 بدلًا من 32 بسبب عدم خوضه مباريات".

وأضاف: "منتخب المغرب يتقدم مركزًا ليحتل المرتبة الـ11 عالميًا، بينما حافظت السنغال على المركز 19 بعد فوزها على منتخب إنجلترا، صاحب المركز الرابع عالميًا".

يُذكر أن منتخب السنغال حقق فوزًا وديًا كبيرًا على نظيره الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأخير.