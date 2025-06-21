هل تؤثر حرب إيران وإسرائيل على الطقس؟ رد حاسم من الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي تدور حول المعدلات الطبيعية، حيث يتراوح الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة، مضيفة: "أما عن الأجواء الليلية، فأكدت أنها ستكون معتدلة، مع نشاط في حركة الرياح، ما يسهم في تقليل الإحساس بنسب الرطوبة".

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ”، :" فصل الصيف بدأ رسميًا اليوم، وتسود أجواء صيفية حارة، متأثرة بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، موضحة أن الفترات المقبلة ستشهد زيادة في نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، بينما يصل الإحساس بها إلى 38 درجة بسبب الرطوبة المرتفعة.

وأضافت أن الشبورة المائية ستكون كثيفة خلال فترة الصباح الباكر، لكنها تتلاشى سريعًا مع ظهور أشعة الشمس، على عكس الشبورة المائية في فصل الشتاء، منبهة إلى وجود ارتفاع في أمواج البحرين المتوسط والأحمر، واحتمالية حدوث ارتفاع إضافي في درجات الحرارة أو تقلبات جوية، مما يستدعي متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية والنشرات اليومية.

وفيما يتعلق بتأثيرات الأوضاع العالمية، أكدت عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد، أن الحروب لا تؤثر على الأحوال الجوية، حيث تعتمد التوقعات على التوزيعات الضغطية، وبالتالي فإن التأثيرات الحالية للحروب ليس لها أي تأثير مباشر على حالة الطقس