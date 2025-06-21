الصيف يبدأ رسميًا اليوم.. والأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وتقلبات جوية

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد،حالة الطقس اليوم،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء فصل الصيف رسميًا في مصر اليوم السبت، الموافق 21 يونيو 2025، ويستمر حتى 22 سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا للتقويم الفلكي.

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الأرصاد: طقس شديد الحرارة وارتفاع في الرطوبة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، خاصة في المدن الكبرى، مما يعزز الإحساس بشدة حرارة الطقس.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات وموجات حارة محتملة

ويشهد صيف 2025 ارتفاعًا طفيفًا عن المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة، بفارق يتراوح بين 0.5 إلى 1 درجة مئوية، مع توقعات بموجات حارة متقطعة على مدار الأشهر الثلاثة.

تأثيرات متباينة بين الشمال والجنوب

وأوضحت الهيئة أن شمال مصر قد يتأثر أحيانًا بامتدادات منخفضات جوية أوروبية تؤدي إلى تراجع مؤقت في درجات الحرارة، بينما يستمر جنوب البلاد، وخاصة محافظات الصعيد، في تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ.

رياح مثيرة للأتربة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار جنوبًا

كما توقعت الهيئة، نشاطًا متقطعًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على مناطق محدودة من جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر.