قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الزمالك يضغط بقوة لحسم صفقة محمد شريف
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الإفتاء: الإكثار من الصلاة على النبي عبادة عظيمة وأقرب القربات إلى الله
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
مستشفى رمبام بإسرائيل: 3 جرحى لا يزالون يتلقون العلاج منذ أمس
لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة بورتو
هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضح
الفرعون يصنع التاريخ.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة
أسعار النفط تنخفض مع تراجع مخاوف توجيه ضربة أمريكية ضد إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصيف يبدأ رسميًا اليوم.. والأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة وتقلبات جوية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد،حالة الطقس اليوم،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء فصل الصيف رسميًا في مصر اليوم السبت، الموافق 21 يونيو 2025، ويستمر حتى 22 سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا للتقويم الفلكي.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة وارتفاع في الرطوبة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة، خاصة في المدن الكبرى، مما يعزز الإحساس بشدة حرارة الطقس.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات وموجات حارة محتملة

ويشهد صيف 2025  ارتفاعًا طفيفًا عن المعدلات الطبيعية في درجات الحرارة، بفارق يتراوح بين 0.5 إلى 1 درجة مئوية، مع توقعات بموجات حارة متقطعة على مدار الأشهر الثلاثة.

تأثيرات متباينة بين الشمال والجنوب

وأوضحت الهيئة أن شمال مصر قد يتأثر أحيانًا بامتدادات منخفضات جوية أوروبية تؤدي إلى تراجع مؤقت في درجات الحرارة، بينما يستمر جنوب البلاد، وخاصة محافظات الصعيد، في تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ.

رياح مثيرة للأتربة وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار جنوبًا

كما توقعت الهيئة، نشاطًا متقطعًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، مع فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على مناطق محدودة من جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

ترشيحاتنا

رابح ماجر

مواجهة صعبة.. رابح ماجر يتحدث عن حظوظ الأهلي أمام بورتو البرتغالي

الاهلي

قبل مواجهة بورتو.. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

مباريات

ابرز مباريات اليوم السبت 21-6-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

استشاري علاقات أسرية: أخطاء شائعة في تربية الأطفال تهدد حياتهم العاطفية مستقبلًا

أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
شجون الهاجري

تويوتا تصف سيارتها الشهيرة كورولا بـ "المملة".. ما السبب؟

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد