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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصيف الحقيقي بدأ.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدا بمناطق عدة

حالة طقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة في عدة مناطق
حالة طقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة في عدة مناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. 

النشرة الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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حالة طقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة في عدة مناطق

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة طقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة في عدة مناطق

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية ومدن ومحافظات مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 21

بنها 35 23

دمنهور 34 23

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 35 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 34 22

طنطا 33 21

دمياط 30 22

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 34 23

العريش 32 21

رفح 31 20

رأس سدر 35 23

نخل 33 16

كاترين 30 14

الطور 35 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 21

العلمين 30 20

مطروح 29 22

السلوم 32 20

سيوة 37 18

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 27

سفاجا 36 27

مرسى علم 35 28

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 36 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادي الجديد 38 21

أبو سمبل 39 22

حالة طقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة في عدة مناطق

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 31

المدينة المنورة 44 29

الرياض 42 28

المنامة 39 33

أبوظبي 40 30

الدوحة 44 32

الكويت 47 32

دمشق 35 17

بيروت 29 25

عمان 31 18

القدس 29 18

غزة 28 24

بغداد 43 27

مسقط 38 34

صنعاء 30 14

الخرطوم 42 29

طرابلس 29 22

تونس 33 21

الجزائر 28 20

الرباط 26 19

نواكشوط 30 21

حالة طقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة في عدة مناطق

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 27 13

إسطنبول 27 16

إسلام آباد 35 25

نيودلهي 35 28

جاكرتا 32 23

بكين 36 22

حالة طقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد وشبورة في عدة مناطق

كوالالمبور 35 24

طوكيو 33 25

أثينا 30 20

روما 34 19

باريس 32 18

مدريد 36 22

برلين 29 17

لندن 30 16

مونتريال 29 20

موسكو 16 10

نيويورك 32 23

واشنطن 34 24

أديس أبابا 22 13

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