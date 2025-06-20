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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة | أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5497 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4810 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4123 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 38480 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الجمعة.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.73 جنيه للبيع و50.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.20 جنيه للبيع، و58.03 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.07 جنيه للبيع، و67.84 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.52 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 165.63 جنيه للبيع، و165.10 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وهل ستنكسر موجة الطقس الحار أم لا.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بمنخض الهند الموسمي، وأن هذا يجعل هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وارتفاع درجات الحرارة.


ولفتت إلى أن درجة الحرارة اليوم بالقاهرة تسجل 36 درجة، وأن الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من 36 درجة، ولذلك حذرت من طقس اليوم الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.


وأشار إلى أن فترة المساء سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة، وسيكون هناك نشاط للرياح، وهذا سيجعل المواطنين تشعر بالانخفاضات في درجات الحرارة، ولذلك نطالب المواطنين بمتابعة النشرات الجوية كل يوم.


وأوضحت أن البلاد في الصباح تتأثر بشبورة مائية، ولذلك على السائقين في الصباح توخي الحذر، وأكدت أن الشبورة مستمرة في الفترة المقبلة.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 36 - 24
العاصمة الإدارية 37 - 23
6 أكتوبر 37 -22
بنها 35 - 23
دمنهور 34 - 22
وادي النطرون 37 - 23
كفر الشيخ 34 - 22
المنصورة 35 - 23
الزقازيق 35 - 23
شبين الكوم 36 - 22
طنطا 35 - 23
دمياط 32 - 22

أسعار الذهب الذهب الدولار سعر الدولار الأرصاد درجات الحرارة

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