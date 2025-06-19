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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 19-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4131 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4820  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5508 جنيهاللجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 38560 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 19 -6 -2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس


سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.61  جنيه للبيع و50.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.17 جنيه للبيع، و58.00  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.04 جنيه للبيع، و67.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.49 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 165.26 جنيه للبيع، و165.75 جنيه للشراء.


وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أجواءً مائلة للحرارة إلى حارة في شمال البلاد، مع طقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة صباحًا
وأوضحت "غانم" خلال برنامج صباح الخير يا مصر  أن ساعات الصباح الأولى ستشهد تكوّن شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق، خاصة الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل مناطق السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال ووسط سيناء.
ونبّهت إلى أن هذه الشبورة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، مطالبة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور في أثناء القيادة.

اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس
كما حذّرت الدكتورة منار غانم من اضطراب في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، موضحة أن سرعة الرياح ستتراوح بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار، مما يشكل خطرًا على القوارب الصغيرة والسفن.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم


قالت "غانم" إن درجات الحرارة ستسجل القيم التالية في بعض المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 34° – الصغرى 23°

الإسكندرية: العظمى 30° – الصغرى 20°

مرسى مطروح: العظمى 28° – الصغرى 22°

سوهاج: العظمى 37° – الصغرى 23°

نصائح للمواطنين
واختتمت "غانم" تصريحاتها بنصائح للمواطنين، أبرزها:

تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة

الإكثار من شرب المياه والسوائل

القيادة بهدوء في أوقات الشبورة

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

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