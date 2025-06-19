خبير اقتصادي: الذهب قفز بنسبة 2.3% ليصل إلى 3400 دولار للأونصة

قال الخبير الاقتصادي جاد حريري إن تصاعد التوترات الجيوسياسية يدفع المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل الذهب والين الياباني والفرنك السويسري، في وقت يتسم بعدم اليقين بشأن مستقبل الأسواق العالمية.



وأوضح حريري في مداخلة تلفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق”، المذاع على قناة “أزهري”، أن الذهب قفز بنسبة 2.3% ليصل إلى 3400 دولار للأونصة، مدعومًا بالمخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وتحديدًا بين إسرائيل وإيران، بالتزامن مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي.



وأشار إلى أن تحركات الذهب جاءت مدفوعة أيضًا بتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، ما يعزز الطلب على الأصول غير المدرة للعائد كالمعدن الأصفر.



ونوّه إلى أن التوجه نحو التحوط المالي بات واضحًا، في ظل توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، مما قلّص توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب على النفط.



وأكد أن التحرك في الأسواق بات يخضع لحالة من القلق الهيكلي، ما يدفع المستثمرين لاتخاذ قرارات استباقية بعيدًا عن المخاطرة.

https://youtu.be/-FOVniNi2ow?si=gFz_pWnEsEQGloxH