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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اجتماع بين شعبة الذهب ورئيس مصلحة الدمغة لبحث تحديات الصناعة والتصدير

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد ممثلو شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير صناعة الذهب في مصر، وحل المشكلات التي تواجه القطاع، خاصة في ما يتعلق بتصدير المشغولات الذهبية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل دعم الصناعة الوطنية والتغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والحرفيين، لا سيما تلك المرتبطة بالإجراءات التنظيمية والفنية، والعمل على تسهيل بيئة العمل أمام المستثمرين في القطاع.

تسهيل تصدير المشغولات الذهبية

واستعرض ممثلو الشعبة خلال اللقاء رؤيتهم لمستقبل صناعة الذهب، وأهم الملفات العالقة التي تحتاج إلى حلول عاجلة، وعلى رأسها تسهيل تصدير المشغولات الذهبية وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات المصرية، إلى جانب الحاجة لتحديث آليات الدمغ والتسعير، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين مصلحة الدمغة والشعبة من أجل النهوض بالصناعة، وضرورة وضع خطة عمل متكاملة لتحديث القطاع، وتطوير قدراته الإنتاجية والفنية، بما يعزز من تنافسية الذهب المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر استمرار التنسيق بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وطرح مزيد من الحلول العملية لتذليل العقبات ودفع عجلة نمو هذه الصناعة الحيوية التي تُعد من أقدم وأهم الصناعات الحرفية في مصر.

الذهب شعبة الذهب مصلحة الدمغة المعادن الثمينة تصدير الذهب

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