نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية، ليواصل المعدن الأصفر تراجعه بعد موجة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية، حيث سجلت أغلب الأعيرة تراجعًا بنحو 10 جنيهات في سعر البيع للمستهلك، مع استقرار نسبي في أسعار الشراء، بينما هبط الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيها.

تراجع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

انخفض سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق – ليسجل نحو 4820 جنيهًا للبيع، و4800 جنيه للشراء، مقارنة بارتفاعات سابقة سجلها المعدن الأصفر صباح اليوم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 في مصر

فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق خلال التعاملات المسائية اليوم:

أسعار الذهب عيار 24

بيع: 5508.5 جنيه

شراء: 5485.75 جنيه

أسعار الذهب عيار 21

بيع: 4820 جنيه

شراء: 4800 جنيه

أسعار الذهب عيار 18

بيع: 4131.5 جنيه

شراء: 4114.25 جنيه

أسعار الذهب عيار 14

بيع: 3213.25 جنيه

شراء: 3200 جنيه

أسعار الذهب عيار 12

بيع: 2754.25 جنيه

شراء: 2742.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 – وزن 8 جرامات) نحو 38560 جنيهًا للبيع، و38400 جنيهًا للشراء، وذلك دون احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت أوقية الذهب تراجعًا طفيفًا بلغ نحو 1.5 دولار، ليصل السعر إلى:

بيع: 3390.98 دولارًا

شراء: 3390.69 دولارًا

مقارنة بين الجنيه الذهب والسبائك

الجنيه الذهب

العيار: 21 قيراطًا

الوزن: 8 جرامات

المصنعية: أعلى قليلًا من السبيكة

سهل البيع والتداول

مناسب للادخار على المدى المتوسط

السبيكة الذهبية

العيار: 24 قيراطًا (أنقى درجة)

الأوزان: تبدأ من 1 جرام وتصل إلى 1 كيلوجرام أو أكثر

المصنعية: منخفضة جدًا أو معدومة

أفضل للربحية عند البيع

مناسبة للاستثمار طويل الأجل

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

يتوقع مراقبون استمرار التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع تأثر السوق المحلي بالعوامل العالمية، مثل سعر الأوقية في البورصات الدولية، وتحركات سعر الدولار، إلى جانب حالة العرض والطلب محليًا.