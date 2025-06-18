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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة
تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم بعد تراجعه بنحو 90 جنيها للجرام عيار 21 و720 جنيها للجنيه الذهب.

وتتأثر السوق بشكل مباشر بتقلبات المعروض العالمي من الذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى، واتجاهات الاستهلاك الصناعي، والتطورات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الطلب. 

و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، خاصة وسط اهتمام بالغ بحركة أسعار الفائدة العالمية والعوامل المؤثرة في قوة الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم، استقرارًا في سعر الذهب اليوم بعد تراجع، وسجّلت أسعار الأعيرة المختلفة الأرقام التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5497 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4810 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18: 4123 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38480 جنيهًا

تذبذب مستمر بفعل الأسواق العالمية

تتغير أسعار الذهب في مصر على مدار الساعة، ويشهد السعر تقلبًا ضمن نطاق يتراوح بين 20 و30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا. 

ويرجع ذلك إلى التغيرات اللحظية في أسعار المعدن عالميًا، بالإضافة إلى تطورات العرض والطلب محليًا.

يشهد سوق الصاغة  هدوءًا نسبيًا في سعر الذهب اليوم، ما يضع المستثمرين في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة.

توترات الشرق الأوسط تشعل الأسعار عالميًا

على الصعيد الدولي، تأثرت أسواق المال بشدة بعد أن شنّت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردّت طهران بقصف تل أبيب، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وأعاد إلى الأذهان شبح الحروب الإقليمية. 

هذا التصعيد الجيوسياسي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما انعكس في الأسواق العالمية، بينما ما زال التأثير على السوق المحلي محدودًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025

تؤكد البيانات أن سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، واصل استقراره النسبي مقارنة بأمس الثلاثاء، رغم مواصلة الصعود العالمي. 

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5497 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4810 جنيهات بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18: 4122 جنيهًا

توقعات سعر الذهب 2025

في تقرير حديث أعدته وكالة "رويترز"، نقلًا عن مؤسسة Citigroup العالمية، توقعت المؤسسة أن تبقى أسعار الذهب العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025 ضمن نطاق يتراوح بين 3100 و3500 دولار للأونصة. 

ويعتمد هذا السيناريو على استمرار الضغوط الجيوسياسية، فضلًا عن التغييرات المتوقعة في السياسات الاقتصادية العالمية، خاصة من قبل البنوك المركزية الكبرى.

ومن جهة أخرى، تتوقع Citigroup أن تبدأ أسعار الذهب في التراجع بنهاية 2025 وبداية 2026، مع تحسن متوقع في أداء الاقتصاد الأمريكي وتراجع الطلب الاستثماري.

وترتبط هذه التوقعات أيضًا بما يُعرف باسم "Trump Growth Put"، وهي نظرية تشير إلى أن الأسواق ستستجيب بشكل إيجابي لاحتمال عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، ما يعزز جاذبية الأصول الاستثمارية الأخرى على حساب الذهب.

 

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