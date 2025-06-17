قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية
خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة الزمالك مع زيزو
عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
الإفتاء تكشف أفضل دعاء للميت أوصى به النبي
وزير الإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات
بطلها 3 محبوسين .. تفاصيل مروعة لوفاة محتجز بالقسم في مصر القديمة
اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكر خارجي لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو
وكيل اللاعبين يفجر مفاجآت عن إسباب فشل انتقال زيزو إلى نيوم السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع في الصاغة.. آخر تحديث للمعدن الأصفر مساء اليوم 17-6-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-6-2025، داخل محلات الصاغة.

تراجع سعر الذهب اليوم

وبلغ معدل تراجع متوسط جرام الذهب نحو 35 جنيها مقارنة بما كان عليه معدن الأصفر يوم الجمعة الماضي.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب نحو 4790 جنيها للبيع و 4815 جنيها للشراء

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5474 جنيها للبيع و5502 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4790 جنيها للبيع و4815 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4105 جنيها للبيع و 4127 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3193 جنيها للبيع و 3210 جنيها للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3395 دولارا للبيع و3396 دولارا للشراء.

ثبات الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة على خلفية تزايد حالة عدم اليقين بشأن تورط الولايات المتحدة في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى احتمال غير مؤكد بوقف إطلاق النار.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى الذي افتتح جلسة اليوم عليه عند 3388 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3403 دولارات للأونصة وأدنى مستوى عند 3373 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في شهرين يوم أمس عند 3451 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض سريعاً بشكل حاد ليغلق جلسة الأمس تحت المستوى 3400 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 1.4%.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين من ضرورة إخلاء طهران فورا وهو الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من احتمال تصعيد وشيك في الأزمة. إلا أن البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا بشكل مباشر، رغم أنترامب واصل نبرته التصعيدية حيال برنامج إيران النووي.

الذهب والاقتصاد العالمي

العديد من التقرير أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع طهران رغم إلغاء المحادثات النووية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع. وأشارت التقرير إلى أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يدرسون إمكانية عقد محادثات خلال هذا الأسبوع تتعلق بوقف إطلاق النار والملف النووي دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.

لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التقلبات المتذبذبةهي ما دفع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته تحت المستوى 3400 دولار.

ولكن بشكل عام هناك من التوترات وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية ما يكفي لدعم سعر الذهب وإبقائه علىاستعداد للعودة المحتملة إلى قمته التاريخية عند 3500 دولار.

الجدير بالذكر ان الأسواق تترقب أيضاً اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين، وبالرغم من التوقعات أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير إلا أن التركيز سينصب على حديث رئيس البنك جيرومباول والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة في ظل التغيرات الحالية.

 البنك الفيدرالي حتى الآن لم يظهر تأثير واضح للتغيرات في أزمة الرسوم الجمركية على مستويات التضخم أو معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يتبع نهج الانتظار ومراقبة المستجدات، وهو ما يبقي حالة من الجدل والتذبذب بشكل عام في أداء الذهب الذي يتأثر بمسار أسعار الفائدة.

سعر الذهب في مصر سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى.. قرار عاجل من التعليم الآن

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

الإيجار القديم

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

الايجار القديم

7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم 17-6-2025

ترشيحاتنا

جامعة دمياط

جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات

مصر للطيران

مصر للطيران توسع شراكتها مع Acron Aviation لدعم أسطول طائراتها B737-MAX

بالصور

بالأبحاث العلمية.. اعرف فوائد وأضرار عصير البرتقال

عصير البرتقال
عصير البرتقال
عصير البرتقال

ترند جديد.. طريقة عمل الكباب التركي

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأخطاء تسبب فشلكم فى الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

الإعلان التشويقي لفيلم احمد وأحمد

غادة عبد الرازق راقصة وحاتم صلاح طبيب نفسي.. لقطات من الإعلان التشويقي لفيلم أحمد وأحمد

لطيفة

لطيفة توجه رسالة شكر لكل من قدم لها واجب العزاء في شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد