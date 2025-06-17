الزيات: لجنة الأزمات خطوة حكومية إيجابية لمواجهة تداعيات حرب إيران وإسرائيل

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة أزمات برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحرك إيجابي من الحكومة لدراسة ومواجهه تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية علي الأسواق والمواطن المصري.

وقال "الزيات"، أن تداعيات الأحداث الحالية واستمرار العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل لا شك أنها ستفرض نفسها علي المشهد الاقتصاد المصري، وعلى الأسواق بالتالي فإن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والمتابعة اللحظية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحترازية سيكون له نتائج إيجابية علي تحقيق قدر من التوازن واستقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الدولة في السنوات العشرة الأخيرة اتخذت العديد من الخطوات المهمة علي صعيد الأمن القومي الغذائي، وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من مشروعات تأمين مزيجاً من مصادر الطاقة والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية وزيادة الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي.

ولفت إلى إعلان الحكومة تفعيل خطة طوارئ مُعدة مسبقة لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي وضمان تغطية احتياجات محطات الكهرباء بالتوازي مع العمل على زيادة المخزون الاستراتيجية من السلع المختلفة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.