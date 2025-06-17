الغرف التجارية: مصر أصبحت أرض الفرص الواعدة

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أن مصر أصبحت أرض الفرص الواعدة من خلال الاصلاحات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وأن السوق المصري به 100 مليون مستهلك، وهناك تنامي وهناك اتفاقيات تجارة حرة مع العالم العربي.

وأضاف خلال كلمته في أثناء مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصربي، المنتدى الاقتصادي ومنظمات الأعمال المصرية الصربية، أن هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الاقتصادي، وأن هناك مواصلة لمزيد من الاصلاحات.

ولفت إلى أن ندعو لأن تكون مصر مركز للتصنيع المشترك من أجل التصدير لجميع الأسواق دون جمارك وبرسم شحن منخفضة.