قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. أسطورة إيطاليا يفاجئ ميسي بهدية تاريخية
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية
خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة الزمالك مع زيزو
عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025
رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
حقيقة إسراع الحكومة في استكمال قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد
الإفتاء تكشف أفضل دعاء للميت أوصى به النبي
وزير الإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات
بطلها 3 محبوسين .. تفاصيل مروعة لوفاة محتجز بالقسم في مصر القديمة
اتحاد الكرة يستقر على إقامة معسكر خارجي لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا
رئيس "إسكان النواب": الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

علي الدسوقي: الشراكة مع صربيا فرصة ذهبية لفتح أسواق البلقان أمام مصر

مصر وصربيا
مصر وصربيا
حسن رضوان

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بنتائج مباحثات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الجانب الصربي، مؤكدًا أن فتح باب التبادل التجاري والرحلات بين مصر وصربيا يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحضور المصري في أسواق البلقان، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"إن الشراكة مع صربيا تُمثل بوابة دخول فعالة إلى دول البلقان والاتحاد الأوروبي. يجب أن نستثمر هذه العلاقات في دعم الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والدوائية."

وأضاف أن هذا التوجه يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الأسواق التقليدية، مضيفًا أن السوق الصربية تُعد واعدة وتتميز بطلب متزايد على المنتجات ذات الجودة العالية والسعر التنافسي، وهو ما تتمتع به كثير من الصناعات المصرية.

وتابع الدسوقي:

"زيادة التبادل التجاري مع صربيا يجب ألا تقتصر على السلع فقط، بل نطمح لتوسيع التعاون في مجالات السياحة والاستثمار المشترك والتكنولوجيا. ما تم مناقشته بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين هو بداية مبشرة لخلق روابط بشرية واقتصادية أعمق."

وأشار إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية ستتابع عن كثب أي تطورات في هذا الملف، وستعمل على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لدعم الاتفاقات الثنائية، داعيًا إلى سرعة تنظيم منتديات أعمال بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في صربيا لتفعيل هذا التعاون على أرض الواقع.

واختتم النائب حديثه قائلًا:

"نحتاج إلى خريطة تصديرية ذكية تستغل هذه الفرص الجديدة، ويجب أن يكون لهيئة تنمية الصادرات والبعثات الدبلوماسية دور محوري في متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق أقصى استفادة منها للاقتصاد المصري."

مصر وصربيا النائب علي الدسوقي مجلس النواب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجانب الصربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى.. قرار عاجل من التعليم الآن

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

الإيجار القديم

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

الايجار القديم

7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلات

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم 17-6-2025

ترشيحاتنا

كابتن أحمد سامي

بعد استقالة مصيلحي من رئاسة النادي.. أحمد سامي مديرًا فنيا للاتحاد السكندري

التأمين الصحى

برنامج تثقيفي صحي حول مرض السكري بتامين صحى دمياط

محافظ دمياط

دمياط.. تعرف على آخر مستجدات مشروع مستشفى الصحة النفسية

بالصور

بالأبحاث العلمية.. اعرف فوائد وأضرار عصير البرتقال

عصير البرتقال
عصير البرتقال
عصير البرتقال

ترند جديد.. طريقة عمل الكباب التركي

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأخطاء تسبب فشلكم فى الامتحانات

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرار عاجل يخص مخالفات البناء .. تصرف يمنع الإزالة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

الإعلان التشويقي لفيلم احمد وأحمد

غادة عبد الرازق راقصة وحاتم صلاح طبيب نفسي.. لقطات من الإعلان التشويقي لفيلم أحمد وأحمد

لطيفة

لطيفة توجه رسالة شكر لكل من قدم لها واجب العزاء في شقيقها نور الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد