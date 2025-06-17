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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس وزراء صربيا: مصر نقطة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الصربي ﭼورو ماتسوت، عقب انتهاء جلستي المباحثات الثنائية والمُوسّعة بين الجانبين.

وألقي ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، كلمة عبر في مُستهلها عن سعادته الكبيرة بزيارة مصر كأول محطة زيارة عمل رسمية خارجية له عقب توليه منصب رئيس الوزراء، مُثمناً العلاقات الثنائية المصرية الصربية التي ترجع إلى أكثر من 70 عاماً، منذ تأسيس حركة عدم الانحياز، مُتوجهاً بالشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال والضيافة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

كما عبر ﭼورو ماتسوت، عن إعجابه بالتطور الذي وصلت له مصر في العديد من المجالات منها الاقتصاد والنقل والبنية التحتية وغيرها، مُعرباً عن تطلعه نحو تعزيز الشراكة والتعاون الإيجابي بين البلدين. 

 وأشار رئيس الوزراء الصربي إلى أن الوضع الراهن في إقليم الشرق الأوسط مضطرب وغير مستقر، مُؤكداً في هذا الصدد، أن مصر هي نقطة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، وأنها يجب أن تبقي كذلك.

وأشار ﭼورو ماتسوت، إلى أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو المزيد من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مُضيفاً أن صربيا تدعم مصر في المنظمات الدولية المختلفة، نظراً لما تلعبه مصر من دور هام في هذا الصدد.

  وأعرب رئيس الوزراء الصربي، خلال كلمته، عن تطلعه لزيادة مستوي التبادل التجاري بين البلدين، في مختلف القطاعات، خاصةً القطاع السياحي والتوظيف والاستفادة من العمالة المصرية الماهرة في صربيا، مُعرباً أيضاً عن تطلعه إلى أن تُسفر المباحثات الجارية إلى المزيد من توطيد هذا التعاون بين البلدين، ومُشيراً إلى استعداد الجانب الصربي لتقديم كل الدعم اللازم لهذا الأمر.

وجدد رئيس الوزراء الصربي الإشارة إلى أن دولة بحجم وتاريخ مصر العريق فإنها تمثل نقطة ارتكاز هامة لكل العالم.

وفي ختام كلمته، أكد ﭼورو ماتسوت، وجود نقاط رؤية مشتركة كبيرة بين البلدين، مُعرباً عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الوزراء المصري إلى صربيا قريباً.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

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