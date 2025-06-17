مدبولي: ناقشنا مع صربيا زيادة التبادل التجاري والرحلات بين البلدين

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نأمل أن تشهد العلاقات المصرية الصربية مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة المزايا الاستثمارية في منتدي رجال الأعمال بين مصر وصربيا بالإضافة إلى زيادة أعداد السياحة بين البلدين، وزيادة عدد رحلات الطيران بين مصر وصريبا ، وتم التوافق علي زيادة السياحة الصربية الي مصر.

وأكد مدبولي ، خلال موتمر صحفي، أننا نؤكد علي الموقف الصربي الواضح من استقرار المنطقه وسيادة صريبا على أرضيها وتعزيز فرص التقارب بين دول غرب البلقان.

كما تم مناقشة نقاش مهم في ما يحدث في الشرق الأوسط، مؤكدا على أنه تم التوافق علي دعم الحلول السلمية وضرور إنهاء التصعيد والتوترات في المنطقة ونأمل أن لا يحدث أي خراب والتوصل لوقف إطلاق النار .

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الزيارة تمثل نقطه انطلاق للعلاقة بين مصر وصربيا .

كما ناقشنا القضية الفلسطينية وأكدنا إلى الاعتراف بحق الفلسطينين في إنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ، لافتا إلى أن صربيا صوتت لحصول فلسطين علي عضوية الأمم المتحدة.