أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو في مصر

يواصل الذهب تسجيل مستويات مرتفعة داخل السوق المحلية، مدفوعا بارتفاع أسعاره عالميا، ليبقى أهتمام المواطنون خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم، وسط اضطرابات متزايدة يشهدها الاقتصاد العالمي.

الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات

ويلجأ كثير من المواطنين إلى شراء الذهب باعتباره وسيلة فعالة لحماية القيمة الشرائية لمدخراتهم على المدى الطويل، وتحصينها ضد مخاطر التضخم والتقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، بمحلات الصاغة في مصر، بدون احتساب المصنعية:

عيار 24: 5503 جنيه للبيع – 5480 جنيه للشراء

عيار 22: 5044 جنيه للبيع – 5023 جنيه للشراء

عيار 21: 4815 جنيه للبيع – 4795 جنيه للشراء

عيار 18: 4127 جنيه للبيع – 4110 جنيه للشراء

عيار 14: 3210 جنيه للبيع – 3197 جنيه للشراء

عيار 12: 2751 جنيه للبيع – 2740 جنيه للشراء

الأونصة: 171158 جنيه للبيع – 170447 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 38520 جنيه للبيع – 38360 جنيه للشراء

سعر الأونصة عالميا: 3394.89 دولار

الذهب

الجنيه الذهب يحتفظ بشعبيته

لا يزال الجنيه الذهب يحظى بشعبية واسعة في السوق المحلي، نظرا لانخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، وسهولة تداوله، مما يجعله خيارا مثاليا للادخار طويل الأجل، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.

تنوع العيارات واستخداماتها

يشهد سوق الذهب تنوعا في العيارات لتلبية احتياجات وأذواق مختلفة، أبرزها:

عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ويستخدم في صناعة السبائك الاستثمارية.

عيار 21: الأكثر استخداما في السوق المصري، ويدخل في تصنيع الجنيهات والمشغولات الذهبية التقليدية.

عيار 18: يتمتع بالصلابة ويستخدم في تصنيع المجوهرات ذات الطابع العصري.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

الطلب المحلي على الذهب خلال المناسبات

التوترات السياسية والاقتصادية العالمية

صعود عالمي يدعم السوق المحلي

عالميا، قفزت أسعار الذهب بعد أن كسرت الأونصة حاجز 3400 دولار، وسجلت 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ شهرين.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تجدد المواجهات بين إيران والكيان الصهيوني، ما دفع المستثمرين عالميا للجوء إلى الذهب كأداة تحوط آمنة.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ساهم بشكل مباشر في دعم أسعار الذهب محليا، متوقعا استمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة مع استمرار العوامل المؤثرة.