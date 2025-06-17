أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية رشا مجدي، وعبيدة أمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 17-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى4200 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4900 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5600 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39200 جنيهاً.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 -6 -2025.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.66 جنيه للبيع و50.56 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.53 جنيه للبيع، و58.41 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.74 جنيه للبيع، و68.59 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 165.61 جنيه للبيع، و165.23 جنيه للشراء.



كما قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا حارًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، على الرغم من الأجواء الحارة.

وأشار القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إلى نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة في عدة مناطق، منها القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

أما عن حالة البحرين، فقد أوضح أن البحر المتوسط يشهد أمواجًا معتدلة يتراوح ارتفاعها بين 1.5 ومترين، مع رياح شمالية غربية، في حين تتراوح حالة البحر الأحمر بين الاعتدال والاضطراب، مما يستوجب الحذر في الأنشطة البحرية.