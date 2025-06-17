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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء يونيو 2025، وسط توازن بين العرض والطلب، مع استمرار الإقبال على السبائك كخيار استثماري آمن.

أسعار سبائك الذهب حسب الأوزان المختلفة:

سبيكة 1 جرام: حوالي 5,691.43 جنيه.

سبيكة 2.5 جرام: نحو 13,566.07  جنيه.

سبيكة 10 جرامات: حوالي  55,954.29 جنيه.

سبيكة 20 جرامًا: تقريبًا  111,888.57 جنيه.

سبيكة 25 جراما: حوالي 139,860.71 جنيه.

سبيكة 50 جرامًا: حوالي 279,571.43 جنيه.

سبيكة 100 جرام: نحو 558,942.86 جنيه.

سبيكة 1 كيلوجرام: تقريبًا 5,557,428.57 جنيه.

ويعكس هذا الاستقرار تأثر الأسعار بحالة التوازن في الأسواق العالمية للذهب، والتي ساهمت في ثبات الأسعار المحلية، مع ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في الفترة المقبلة.

استثماري المختلفة جنيه

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