أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

نستعرض أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء؛ بعد موجة من الارتفاعات سجلتها، متأثرة بالتوترات الإقليمية الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح الجمعة الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 50.21 جنيه.

سعر البيع: 50.31 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 32.47 جنيه.

سعر البيع: 32.90 جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 36.90 جنيه.

سعر البيع: 37.15 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الثلاثاء

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 57.86 جنيه.

سعر البيع: 58.36 جنيه.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 67.96 جنيه.

سعر البيع: 68.45 جنيه.



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 61.73 جنيه.

سعر البيع: 62.16 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 6.98 جنيه.

سعر البيع: 7 جنيهات.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 34.68 جنيه.

سعر البيع: 34.99 جنيه.