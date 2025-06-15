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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.85 جنيه للبيع و49.71 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.81 جنيه للبيع، و57.64 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني 

سعر الجنيه الإسترليني 67.77 جنيه للبيع، و67.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.28 جنيه للبيع، و13.25 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 163.00 جنيه للبيع، و162.49 جنيه للشراء.

أسعار الدولار العملات العربية الدولار اليورو الجنيه الإسترليني

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