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أسعار الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 بمستهل تعاملات الأسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 بمستهل تعاملات الأسبوع

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل تعاملات الاسبوع شهدت هدوءًا عقب ارتفاعات تدريجية شهدتها أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه الاسبوع الماضي.

وكانت أسعار الدولار قد استقرت اليومين الماضيين بالتزامن مع الاجازة الاسبوعية

وعالميا، سجل سعر الدولار  أدنى مستوى له في الثلاث سنوات الأخيرة.

وكانت أسعار صرف الدولار قد تراجعت نهاية الشهر  الماضي ، مقابل الجنيه المصري وذلك في جميع البنوك 

 

أقل سعر دولار مقابل الجنيه

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنكي " ابوظبي التجاري و التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادارت.

سعر صرف الدولار الان 

 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع في بنك سايب

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و 49.73 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

سعر الدولار أمام الجنيه الان 

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي و قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المصري الخليجي، ميد بنك".

سعر الدولار في البنوك

ووبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.72 جنيه للشراء و 49.82 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قناة السويس، الاسكندرية، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيه للشراء و 49.83 جنيه للبيع في بنوك HSBC  و الأهلي الكويتي

أعلي سعر الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيه للشراء و 49.98 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

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