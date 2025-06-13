سعر الدولار اليوم 13-6-2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-6-2025، داخل الأسواق الرسمية بالتزامن مع بدء اجازة البنوك .

ومع ختام تعاملات أمس الخميس، صعد الدولار مقابل الجنيه بقيمة 29 قرشا علي مستوي البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.71 جنيها للشراء و 49.85 جنيها للبيع داخل البنك المركزي

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في بنكي " ابوظبي التجاري و التنمية الصناعية.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.44 جنيها للشراء و 49.52 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادارت.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع في بنك سايب

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيها للشراء و 49.73 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك المصرف العربي الدولي و قطر الوطني الأهلي QNB.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، المصري الخليجي، ميد بنك".

سعر أغلب البنوك

ووبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.72 جنيها للشراء و 49.82 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، التجاري الدولي CIB، القاهرة، قناة السويس، الاسكندرية، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الافريقي الدولي،فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.73 جنيها للشراء و 49.83 جنيها للبيع في بنوك HSBC و الأهلي الكويتي

أعلي سعر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.