استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 12 يونيو 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 12 يونيو 2025 .



وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.57 للشراء، 49.70 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة منالثبات في الأسعار بعد موجة من التحركات المحدودة خلال الأيام الماضية.



وفيما يلي أسعار الدولار في 10 بنوك اليوم





البنك المركزي المصري:





الشراء: 49.57 جنيه





البيع: 49.71 جنيه









البنك الأهلي المصري:





الشراء: 49.59 جنيه





البيع: 49.69 جنيه









بنك مصر:





الشراء: 49.59 جنيه





البيع: 49.69 جنيه









بنك القاهرة:





الشراء: 49.59 جنيه





البيع: 49.69 جنيه









البنك التجاري الدولي (CIB):





الشراء: 49.59 جنيه





البيع: 49.69 جنيه









مصرف أبو ظبي الإسلامي:





الشراء: 49.67 جنيه





البيع: 49.77 جنيه









بنك قناة السويس:





الشراء: 49.62 جنيه





البيع: 49.72 جنيه









بنك البركة:





الشراء: 49.56 جنيه





البيع: 49.66 جنيه

بنك الإسكندرية:

الشراء: 49.58 جنيه

البيع: 49.68 جنيه

بنك التعمير والإسكان:

الشراء: 49.60 جنيه

البيع: 49.70 جنيه

وتأتي هذه الأسعار المستقرة قبل بدء عطلة عيد الأضحى التي أعلن عنها البنك المركزي، وتشمل جميع البنوك العاملة في مصر، ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.