سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس رسميا

واصل سعر الدولار في معظم البنوك تراجعه على مدار تعاملات اليومين السابقين.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 12 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في الكويت الوطني عند نحو 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 49.51 جنيه للشراء و49.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية في نحو 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(القاهرة، الشركة المصرفية الدولية) نحو 49.47 جنيه للشراء و 49.57 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصر، الأهلي،التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي، نكست، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، قناة السويس) ليسجل نحو 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في ميد بنك نحو 49.45 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في قطر الوطني نحو 49.44 جنيه للشراء و49.54 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (اتش اس بي سي"HSBC"،المصرف المتحد، أبوظبي الأول،كريدي أجريكول، التعمير والإسكان، البركة، أبو ظبي التجاري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي ) ليسجل نحو 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

49.51 جنيه للشراء

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

49.49 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

49.49 جنيه للبيع

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه.