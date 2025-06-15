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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحصد مليون دولار بعد التعادل مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تمكن النادي الأهلي المصري من تحقيق مكافأة مالية تُقدر بمليون دولار، بعد تعادله السلبي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذلك ضمن منافسات افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

مواجهة قوية تنتهي دون أهداف

أقيمت المباراة على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية، وجمعت بين الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، وإنتر ميامي الذي يشارك كممثل عن الدولة المستضيفة.

 ورغم محاولات الفريقين لاقتناص الفوز، انتهت المواجهة بنتيجة 0-0 دون تسجيل أي أهداف، في لقاء اتسم بالندية والتكافؤ.
 

مكافآت الفيفا تضمن مليون دولار لكل فريق

وفقًا لنظام المكافآت المعلَن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإن التعادل السلبي في مباريات البطولة يضمن لكل فريق الحصول على مليون دولار. ويُعد هذا المبلغ جزءًا من الحوافز المالية التي رصدها “فيفا” لتشجيع المنافسة وتقديم أداء قوي من جميع الأندية المشاركة.

الأهلي يستعد للجولة المقبلة بثقة

يواصل الأهلي استعداداته للجولة الثانية من البطولة بثقة كبيرة، خاصة بعد الأداء المنضبط الذي قدمه في مواجهة إنتر ميامي، والذي شهد تفوقًا دفاعيًا واضحًا من الجانب المصري، إلى جانب عدة فرص هجومية لم تُترجم إلى أهداف.

إنتر ميامي يتطلع للتعويض
 

من جهته، يسعى إنتر ميامي لتصحيح المسار في المباريات المقبلة، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير، خصوصًا في ظل وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوفه.


 

بطولة مرتقبة وتنافس شرس

تشهد النسخة الحالية من مونديال الأندية تنافسًا قويًا بين أبطال القارات، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في انتظار تتويج بطل جديد للبطولة العالمية.

الأهلي إنتر ميامي ڤيڤا كأس العالم للأندية أخبار الأهلي

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