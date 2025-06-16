سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في البنوك الإثنين 16 يونيو

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري استقر داخل البنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 50.34 جنيه للبيع، و50.20 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

سعر الدولار / بيع / شراء

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 50.34 جنيه 50.20 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.31 جنيه 50.21 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 50.31 جنيه 50.21 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 50.50 جنيه 50.40 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.31 جنيه 50.21 جنيه.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 50.30 جنيه 50.20 جنيه

سعر الدولار مقابل الريال الإيراني الآن

عالميًا انخفضت قيمة العملة الإيرانية “الريال الإيراني” بنسبة 10% على الأقل مقابل الدولار منذ بدء العدوان الإسرائيلي التي سمّاها جيش الاحتلال "الأسد الصاعد"، وذلك بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، إذ قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يهاجم حاليًّا مواقع لإطلاق صواريخ بوسط إيران.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيراني نحو 42100 ريال وفق آخر تحديث.

وشنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة فجر الجمعة، ضد مدن إيرانية عدة في توقيت متزامن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، واغتيال عدد من علماء الذرة الإيرانيين، بالإضافة إلى عدد من قيادات القوات المسلّحة الإيرانية.

عقب ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردًّا على العدوان الإسرائيلي الغاشم، وشنت إيران ليل الجمعة وفجر السبت، موجات عدة من الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل من الشمال حتى الجنوب ضد أهداف عسكرية.

وأدت الضربات الصاروخية الإيرانية إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل، لا سيما في تل أبيب وسط الأراضي المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن "رضا شروين بدو"، مسؤول قسم العلاج في جامعة طهران الطبية، بأن إحدى القذائف الإسرائيلية أصابت مستشفى للأطفال، وأدان شروين بدو الهجمات على المرافق الصحية المخصصة للأطفال، بوصفها جريمة حرب.