رسميا الأن.. أسعار صرف الدولار في البنوك

أسعار الدولار اليوم الإثنين استقرت في جميع البنوك العاملة، بعد أن ارتفعت أمس الأحد.



أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 16-6-2025، في البنوك ضمن نشرته الخدمية.



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



أسعار الدولار اليوم



سعر الدولار في بنك فيصل 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار في ميد بنك 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التعمير والاسكان 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.