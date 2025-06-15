امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة المقرر إجراؤها العام الجاري

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الترتيب المبدئي لعقد امتحانات عدد من مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة حتى نهاية العام الجاري 2025.

وظائف جديدة

وذلك في إطار توجه الجهاز نحو تعزيز الشفافية، وتوفير رؤية تنظيمية واضحة تمكن المتقدمين من الاستعداد المبكر للامتحانات.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن ترتيب عقد الامتحانات جاء وفقًا لأولويات تلبية احتياجات الجهات الإدارية من الموظفين، بما يضمن توجيه الموارد البشرية بالكفاءات المطلوبة وفي التوقيت المناسب لسد العجز الفعلي داخل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن الجهاز يحرص على المواءمة بين سرعة إنهاء الامتحان وجودة الإجراءات.

بوابة الوظائف الحكومية



وأضاف أن هذا الإعلان يستجيب لتزايد استفسارات المتقدمين، ويؤكد التزام الجهاز بالعمل وفق خطة مدروسة تعكس تنظيمًا مؤسسيًا دقيقًا، مناشداً المتقدمين بمتابعة ما ينشره الجهاز من اخبار وتنويهات على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبالطبع وسائل الإعلام، لمعرفة موعد امتحانهم.

مسابقات الوظائف



وجاء ترتيب المسابقات المقرر عقد امتحاناتها على النحو التالي:





وظائف وزارة التربية والتعليم 2025

- مسابقة شغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- مسابقة شغل 25217 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وظيفة معلم مساعد بالازهر الشريف



- مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف.

- مسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد رياضيات بالأزهر الشريف.

وظائف الهيئة القومية للبريد

- استكمال مسابقة شغل 2700 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وظائف وزارة الاوقاف



- مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

وظائف مصلحة الجمارك



- مسابقة شغل 95 وظيفة سائق بمصلحة الجمارك.

وظائف مياه الشرب والصرف الصحي



- مسابقة شغل 36 وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.