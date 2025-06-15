سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد في مصر بمستهل التعاملات

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 50.50 جنيه.

سعر البيع: 50.60 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 32.60 جنيه.

سعر البيع: 33.05 جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 36.99 جنيه.

سعر البيع: 37.29 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد:

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 58.02 جنيه.

سعر البيع: 58.76 جنيه.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 68.26 جنيه.

سعر البيع: 68.97 جنيه.



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 61.97 جنيه.

سعر البيع: 62.80 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 7.02جنيه.

سعر البيع: 7.05 جنيه.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 34.95 جنيه.

سعر البيع: 35.43 جنيه.