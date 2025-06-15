تداعيات الحرب تهبط بمؤشرات البورصة المصرية مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد، ليتراجع الثلاثيني قرب 30600 نقطة، بضغط مبيعات محلية وأجنبية، بضغط مخاوف تداعيات اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

و هبط المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنحو 5.8% عند مستوى 30619 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 6.3% عند مستوى 8995نقطة، فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 6% عند مستوى 12275نقطة.

وتم التداول في تلك الأثناء على 188.7 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 654.1 مليون جنيه عبر 25.6 ألف عملية، من خلال التعامل على 209 أسهم خلال الجلسة، ارتفع منها سهمان، وتراجعت أسعار 148 سهماً، في حين استقرت أسعار 59 سهماً دون تغيير.

مشتريات العرب

واتجه المستثمرون العرب للشراء بصافي 27.16 مليون جنيه، فيما باع المصريون والأجانب بصافي 11.4 مليون جنيه و15.7 مليون جنيه.