تصدير 30 ألف طن مواد غذائية لـ 1640 شركة وإندونيسيا أكبر الأسواق

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 20 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 31 مايو – 13 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 54 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 12 منشأة بعموم الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت الإدارة 1771 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1056 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5806 رسالة بنحو 300 ألف طن لعدد 1640 شركة مصدرة، وقد شملت تلك الصادرات مايقرب من 670 صنفاً من الخضراوات والفواكه، مولاس – عسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس مرة أخرى قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الفترة الماضية بواقع 20 ألف طن، يليها البصل بنحو 16 ألف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 50 صنف بنحو 60 ألف طن.

في حين تصدر العنب الطازج قائمة الفواكه المصدرة خلال الفترة الماضية بإجمالي 25 ألف طن، تليه الفراولة بواقع 17 ألف طن، ثم الموالح والتي جاءت في الترتيب الثالث بإجمالي 16 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بنحو 75 ألف طن.

ومثلت اندونيسيا وإيطاليا وهولندا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من إجمالي 200 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الفترة الماضية بإجمالي 980 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 967 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 757 رسالة.

وقد شهدت الفترة الماضية ( 31 مايو – 13 يونيو ) إصدار 1020 شهادة صحية للتصدير، وذلك في إطار تطبيق الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها مع مطلع عام 2025، حيث تولت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2500 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بـ483 ألف طن، مستوردة من قِبل 1025 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة بين 330 صنفًا شملت القمح، وفول الصويا، والسكر الخام، والزيوت المتنوعة، وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الفترة الماضية من بين 80 دولة، تلتها كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بعدد 807 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـ546 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ347 رسالة.

كما تم الإفراج عن 1462 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 530 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 140 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لـ93 مستورد خلال نفس الفترة.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم حركة تداول الأغذية، حيث تم تسجيل 139 منتجًا غذائيًا وفحص 304 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 29 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت عددًا من الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بمتابعة ميدانية في محافظتي البحيرة والإسكندرية للوقوف على سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها، كما يواصل مديرو الفروع تنفيذ زيارات دورية لمواقع تخزين القمح، لضمان انسيابية عمليات الاستلام والتخزين، مع متابعة مستمرة لحل أية مشكلات بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدد 104 شكوى من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة، شملت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء)، وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة. وقد تم الانتهاء من معالجة 59 شكوى، بينما يجري فحص 45 شكوى أخرى.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى، نفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية على 213 منشأة غذائية في محافظات: الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، أسوان، القليوبية، المنيا والبحيرة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند رصد أي ملاحظات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx،

أو عبر الخط الساخن 16528،

كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)،

أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]،

وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 43 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، القليوبية، سوهاج، مرسى مطروح، المنوفية، المنيا، الشرقية، دمياط، البحر الأحمر، بورسعيد، والسويس.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 2122 فرعًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 55 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 722 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 459 معاينة، فيما استوفت 392 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على أنشطة التخزين الغذائي، نفّذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملات تفتيشية ميدانية استهدفت عددًا من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، شملت: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحر الأحمر، والفيوم. وأسفرت تلك الحملات عن تسجيل مخازن جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة لدى الهيئة إلى 1377 مخزنًا، في مؤشر واضح على تنامي التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تزايدًا في عدد المنشآت المسجلة فعليًا، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1818 منشأة.

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كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار عدد كبير من الموافقات لنقل وتخزين الرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب اتخاذ إجراءات التحفظ اللازمة على الرسائل غير المستوفاة لاشتراطات السلامة، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضبط منظومة الاستيراد وحماية صحة المستهلك.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، نفّذت الهيئة عددًا من الحملات الرقابية (14 حملة) على المحالب ومراكز تجميع الألبان بعدد من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية، شملت المنوفية، الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، بني سويف، الشرقية، والغربية، وذلك للتأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة وجودة الألبان.

وفي سياق متصل بأنشطة إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، كثّفت الإدارة جهودها الرقابية، حيث نفّذت 74 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بعدد من المحافظات السياحية المهمة، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان وجنوب سيناء، وأسفرت تلك الجهود عن استيفاء 17 فندقًا و23 مطعمًا لاشتراطات الهيئة، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في التزام المنشآت السياحية بمعايير سلامة الغذاء.

وتؤكد الهيئة استمرار هذه الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة استباقية استعدادًا للموسم السياحي، بهدف رفع مستوى جاهزية المنشآت وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

وكثّفت إدارة وحدات الطعام المتنقلة أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 16 جولة رقابية ميدانية على وحدات الطعام المتنقلة في عدد من المحافظات شملت القاهرة، أسيوط، قنا، والقليوبية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي وضمان التزامه باشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل وحدات جديدة في محافظتي أسيوط والقليوبية، بما يدعم دمج هذا النشاط ضمن منظومة العمل الرقابي الرسمي للهيئة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 628 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 48 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية، وقد أسفرت هذه الجهود عن تسجيل مجازر جديدة لدى الهيئة بما يعكس التزام المنشآت بالإجراءات التنظيمية.

كما أصدرت الإدارة 20 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وفي إطار الأنشطة التوعوية، نفّذت الإدارة زيارات ميدانية بعدد من أحياء محافظة الجيزة لحصر المجازر وتوعية العاملين فيها باشتراطات سلامة الغذاء وضمان إنتاج غذاء آمن.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت عددًا من الجولات التفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق، والخزف، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، سوهاج، والقليوبية، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 682 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وكثّفت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 21 زيارة ميدانية استهدفت مختلف حلقات سلسلة الإمداد، شملت مراكب وسفن الصيد، ومصانع وموردي الأسماك، وشركات التصدير، ووحدات تجهيز المنتجات البحرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الأسماك الطازجة والمصنّعة، وضمان التزامها باشتراطات السلامة والجودة، خاصةً فيما يتعلق بالمنتجات الموجهة للتصدير، بما يسهم في دعم تنافسية الصادرات المصرية من الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في الأسواق الخارجية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 35 حملة تفتيشية موسعة على 140 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 250 كجم سحلب بع حشرات حية، 500 كجم توابل منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (مخبوزات، أسماك، زيوت)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 20 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية ( 600 جكم لانشون، 500 كجم دواجن).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 5 حملات تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 465 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر(لحوم، دواجن، كبدة مجمدة، زبيب، جمبري مجمد، عصائر ... وغيرها من المنتجات الغذائية).

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 5 حملات تفتيشية مشتركة مع التموين ومباحث التموين والطب البيطري على عدد 22 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (البلينا، مركز سوهاج، طهطا) وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 300 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، سناكس، عصائر)، وتم تحرير المحاضر اللازمة كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 13 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 54 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، أشمون، السادات، قويسنا، الباجور، بركة السبع، منوف، الشهداء)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع المنتجات بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية حملات مشتركة مع عدة جهات أخرى (المحافظة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك) وقدأسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 طن و 315 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر (لحوم، دواجن ومقطعاتها، دهون حيوانية، ملح طعام ... وغيرها من المواد الغذائية) وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما قام الفرع بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على 49 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 5 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 37 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر (لحوم مصنعة، عصائر).

كما تم الاشتراك في حملة مشتركة موسعة مع المحافظة ومديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات تفتيشية على مراكز (دمنهور، النوبارية، أبو المطامير)، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وتم التنبيه نحو ضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.